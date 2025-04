Criminosos em fuga batem em 6 veículos e capotam na Cidade Nova

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quarta-feira (02/04) na travessa SN 21, na Cidade Nova, próximo a uma panificadora conhecida de Ananindeua. O acidente ocorreu quando criminosos estavam em fuga da polícia, perderam a direção do veículo, bateram e capotaram.Os suspeitos assaltaram um lava-jato no município e estavam em fuga, sendo perseguidos pela Polícia Militar do Pará (PMPA).

A ocorrência iniciou quando seis suspeitos invadiram e assaltaram um lava-jato na avenida Mario Covas, por volta das 15h. Eles renderam os funcionários e roubaram três carros: uma caminhonete Chevrolet S10, um Fiat Mobi Cinza e um Reneau Kwid Branco. Em seguida, eles saíram em fuga em direção à Cidade Nova.

Quando chearam na avenida SN 21, bateram em seis veículos estacionados na via e capotaram. Pelo menos um pedestre que estava na calçada no momento do acidente ficou ferido. A Polícia Militar, que vinha em perseguição, conseguiu prender os assaltantes após o capotamento.

Casal que lanchava próximo ao local do acidente teve persa total do carro, que estava estacionado e foi atingido pelos assaltantes. (Igor Mota / O Liberal)

Aos donos dos veículos atingidos restou arcar com os prejuízos. Um deles foi o controlador de estoque Hélio Sales que, no momento do acontecido, estava em uma lanchonete na área, acompanhado da esposa, Claudia Aguillera. Eles moram em Marituba e estavam a caminho de casa.

"Eu estava dentro da lanchonete e quando a gente viu a polícia tentando prender os bandidos que tinham acabado de capotar, foi quando comunicaram pra gente que o carro que capotou veio batendo nos carros que estavam estacionados aqui na lateral. Bateram uns quatro ou cinco carros e esse aqui deu perda total", contou Hélio Sales.

Vítimas do incidente amargam os prejuízos dos veículos atingidos pelos assaltantes (Igor Mota / O Liberal)

Ele conta que estavam prestes a sair da lanchonete, ou seja, por pouco, não estiveram no carro no momento da colisão. Antes de entender que o veículo deles tinha sido atingido, eles acompanharam a ação policial. "A gente estava só esperando a polícia sair do local pra gente sair", complementou o proprietário do carro.

"Enquanto a gente estava parado, a gente escutou um impacto. A gente filmando, não saiu porque os policiais estavam com arma. A gente achava que eles só tinham capotado, mas uma moça veio lá fora e perguntou se a gente tinha carro lá fora, era pra gente ver, porque eles vieram batendo em vários carros", contou Claudia Aguillera.

O casal detalhou que o carro deles não tem seguro e, agora, pretendem ir atrás dos seus direitos para mitigar o prejuízo: "vou ter que acionar o Ministério Público pra gente resolver. Todos os bandidos que saíram de dentro do carro estavam de tornoseleira [eletrônica], estavam fugindo da polícia desde longe. O Estado solta uma pessoa dessa de alta periculosidade e aí o Estado tem que se responsabilizar por eles", argumenta Hélio Sales.

Já entre os donos dos carros roubados do lavajato estaca Adriano Borges, dono de uma revendedora de veículo de Marituba. Os veículos de sua propriedade roubados foram o Mobi Cinza e o Kwid Branco. A expectativa de prejuízo é de R$ 100 mil.