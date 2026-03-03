Condenado por estupro de vulnerável em Alenquer se entrega à Polícia Civil em Santarém

Um homem identificado como Antônio Cláudio Corrêa Dias Filho, de 40 anos, mais conhecido como “Bandico”, foi preso em Santarém, no oeste do Pará, após ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O indiciado compareceu na segunda-feira (2) à Polícia Civil do Pará após ser informado da condenação definitiva. Conforme as informações iniciais, o crime teria ocorrido na cidade de Alenquer.

Segundo a polícia, o suspeito foi detido na 16ª Seccional Urbana. Ele recebeu pena de 12 anos de reclusão por um crime ocorrido em 2018. À época, o caso provocou forte comoção na cidade, e moradores chegaram a tentar agredir o suspeito, que deixou o município após os fatos. Não há mais informações sobre a dinâmica do crime.

Com a sentença já transitada em julgado, não há mais possibilidade de recurso. Após se apresentar espontaneamente, o condenado ficou à disposição do Judiciário para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.