Evadido da Justiça é recapturado durante abordagem em Marabá

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi recapturado na tarde de segunda-feira (2), em Marabá, no sudeste paraense. A abordagem ocorreu por volta das 13h20, na Rua Santo Antônio, no núcleo São Félix I, durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Um segundo suspeito que estava no local também foi detido. Com a dupla foram encontradas porções de skunk.

Militares do 4º Batalhão realizavam rondas na área quando perceberam dois homens em comportamento considerado suspeito. Ao notarem a presença da viatura, ambos tentaram se afastar rapidamente, mas foram alcançados e submetidos à abordagem.

Conforme as informações policiais, na revista pessoal, os policiais localizaram duas porções de substância semelhante à maconha, do tipo skunk, com cada um deles. Os abordados informaram que a droga seria destinada ao consumo próprio.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Durante a verificação dos dados no sistema de segurança, foi identificado que um dos conduzidos tinha mandado de prisão em aberto e constava como foragido da Justiça.

O homem foi recapturado e permanece, junto com o outro envolvido, à disposição da autoridade policial. Foram lavrados os Boletins de Atendimento Policial Militar referentes ao porte de entorpecente para consumo pessoal e ao cumprimento do mandado. Conforme registrado na ocorrência, não houve necessidade do uso de algemas durante a prisão.