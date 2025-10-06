VÍDEO: Mulher agredida é arrastada pelos cabelos por namorado em elevador de hotel

Uma mulher de 29 anos, que teve a identidade preservada, foi vítima de violência pelo namorado, o empresário Vinícius Ghiraldelli Camargo, de 43 anos, em Palmas (TO). O casal estava hospedado em um hotel e imagens do circuito de segurança flagraram a agressão de Vinícius, que arrastou a vítima pelos cabelos no corredor.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência no hotel e que, ao chegar ao local, encontrou a vítima escondida em uma sala atrás da recepção, após ter sido assistida por funcionários do estabelecimento.

Segundo a PM, Vinícius estava visivelmente embriagado e alegou ter sido agredido pela namorada com mordidas e que ela havia quebrado diversos objetos no quarto. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Atendimento à Mulher (CAM), onde foi autuado em flagrante. Ele permaneceu detido até a audiência de custódia, realizada no sábado (4/10), e foi liberado em seguida.

Nas imagens que circulam, a vítima aparece nas gravações com o rosto ensanguentado depois de entrar em um elevador. O homem chega a limpar o rosto da vítima com sua camiseta.

Nas redes sociais, o Vinicius se apresenta como publicitário, empresário e músico. O casal está junto há mais de um ano e esse seria o primeiro episódio agressivo do homem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)