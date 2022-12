Mulher é agredida com vários golpes de capacete; suspeito é filho da vítima

Uma mulher deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro de Bebedouro, Maceió, após ser agredida com vários golpes de capacetes, na noite de ontem (8). O suspeito de cometer o crime é o filho de 28 anos da vítima. Com informações do G1.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito com um corte na testa e vários hematomas no rosto. Segundo familiares da vítima, ele é paciente psiquiátrico.

Ele também foi levado para a UPA da Chã da Jaqueira, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes I, onde foi autuado por lesão corporal.



