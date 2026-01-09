Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

A influenciadora digital Maria Fernanda Magnani usou o perfil no Instagram para compartilhar um relato inusitado. O marido dela, com quem estava há mais de 10 anos, desapareceu e, meses depois, surgiu casado com outra mulher. A oficialização da união aconteceu em Paris, na França. Segundo a influencer, a nova esposa é uma garota de programa com quem ele se relacionou entre 2022 e 2023.

Maria Fernanda publicou três vídeos contando a história. No primeiro, com fotos do marido com a nova mulher, ela inicia o relato afirmando que está há cinco meses silenciada e fala sobre a mãe, internada em maio de 2025 com câncer terminal e veio a óbito. Após a morte, a influencer retornou à casa onde morava com o marido e os filhos e, ao chegar, estranhou o comportamento do companheiro.

Em relato, ela afirma que dias depois ele saiu de casa e sumiu. O marido de Maria Fernanda retornou, mas logo desapareceu da vida dela e dos filhos novamente. No tempo em que esteve fora de casa, ele continuou pagando o aluguel e a escola onde as crianças estudam.

Maria Fernanda conta que, graças a uma amiga, descobriu que o então marido estava casado com outra mulher e, para isso, usou uma aliança do mesmo modelo que eles adotaram quando oficializaram o relacionamento. “Tive que vender minha casa inteira, tive que vender tudo. A juíza colocou a pensão pra ele colocar tudo, o dinheiro, na minha conta. Ele nunca fez isso”, fala. A influenciadora diz que tem provas de tudo que falou.

O relato de Maria Fernanda é proibido pela Justiça. Conforme determinação judicial, ela não poderia falar sobre o assunto e, caso se manifestasse publicamente, pagaria uma multa de R$ 10 mil por dia. “Isso não é 1% do que recebemos todos os dias de humilhações, xingamentos, descaso e mentiras”, escreveu em legenda.

No segundo vídeo, com prints de conversas entre ela e o marido, chamado Gabriel, ela diz: “Enquanto eu estava na delegacia, desesperada, dando o meu marido como desaparecido, ele estava em Paris casando.” Maria Fernanda relata que, no período em que ele esteve fora, a filha do casal foi internada quatro vezes e, no único momento em que apareceu, saiu ofendido com o comentário de outra pessoa.

“Deixou mãe em luto, bebê chorando, quatro cachorras”, lista a influenciadora. Maria Fernanda pede desculpas aos juízes envolvidos no caso e diz que cansou da situação. Nos comentários das publicações, seguidores e outros internautas se solidarizaram o relato.

No terceiro vídeo, a influencer tirou dúvidas que surgiram nos posts. Maria Fernanda destaca que o então marido falava que não tinha dinheiro, mas, segundo ela, ele gastava com a nova mulher. A influenciadora destaca que a atual companheira, na verdade, é amante, pois eles ainda estão casados perante a lei.