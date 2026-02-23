Homem morre ao cair de cachoeira enquanto tentava fazer foto

Um homem de 36 anos, identificado como Caio Libero Batistela, morreu ao cair de uma cachoeira de aproximadamente 40 metros enquanto tentava fazer uma foto. Ele estava no Parque São Jorge, em Ponta Grossa, no Paraná. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (21).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 14h50. Segundo as autoridades, a área é de difícil acesso e, por isso, técnicas específicas foram exigidas. Um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado na operação.

Conforme os bombeiros, Caio estava acompanhado na hora em que tentava tirar a foto, mas informações sobre a pessoa não foram divulgadas. O homem chegou próximo à cachoeira, se desequilibrou e caiu. Ele morreu no local.