Mulher morre após ser atingida por pedra em cachoeira

Uma mulher morreu após ser atingida por uma pedra em uma cachoeira conhecida como Bica do Donato, localizada no município de Pires Ferreira, Ceará. O acidente, causado pelo desprendimento de uma rocha, ocorreu no último domingo (22), à tarde.

A vítima foi identificada como Maria de Jesus Rodrigues Paiva, de 39 anos. Ela estava próxima à queda d'água quando a pedra se desprendeu do alto da cachoeira.

Pessoas que estavam no local resgataram Maria de Jesus, que foi levada a uma unidade de saúde próxima. Apesar dos esforços, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois, deixando dois filhos.

Manifestação das autoridades

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira publicou uma nota expressando respeitoso pesar pela morte e manifestando solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Segundo informações da administração municipal, o acidente aconteceu em decorrência de um deslizamento de pedra durante a chuva, sendo considerado um fenômeno natural provocado pelas condições climáticas.

A prefeitura informou que está acompanhando o caso, em articulação com as autoridades competentes, para a avaliação técnica do ambiente, indicando que providências serão necessárias.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender à ocorrência do deslizamento no local. O caso segue sob análise das autoridades.

