Menino de 7 anos morre afogado em cachoeira no DF após pai se distrair com camiseta

Um menino de 7 anos morreu afogado na cachoeira JK Ecoturismo, localizada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na tarde do último sábado (26). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o acidente ocorreu quando o pai da criança se virou por um momento para retirar sua camiseta e, ao retornar o olhar para o local onde estava o filho, não o encontrou mais.

Após perceber o desaparecimento do menino, o pai mergulhou para tentar localizá-lo, mas não obteve sucesso. As equipes do CBMGO foram acionadas às 12h para realizar as buscas.

Com o auxílio da equipe de mergulho do 19º Batalhão de Formosa, os bombeiros enfrentaram dificuldades na operação por conta da água turva e baixa visibilidade. Depois de aproximadamente 45 minutos de buscas intensivas, o corpo da criança foi encontrado a oito metros de profundidade.

VEJA MAIS

Conforme relatos dos bombeiros, a vítima apresentava uma lesão na região da têmpora, o que possivelmente resultou em perda de consciência e levou ao afogamento secundário. O corpo do menino foi encaminhado para a Polícia Técnico-Científica, onde será submetido a exames que possam esclarecer as circunstâncias do acidente.

Em nota, a administração da cachoeira JK Ecoturismo lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família da vítima.

"É com profundo pesar que informamos sobre o trágico acidente ocorrido no dia 26 de outubro de 2024 nas dependências da Cachoeira do JK Ecoturismo. Uma criança acompanhada de seu pai foi vítima de afogamento em nossas instalações, e estamos consternados com essa perda irreparável. Desde o momento do incidente, nossa equipe se colocou à disposição para oferecer toda a assistência necessária e se solidarizar com a família da vítima", informou o comunicado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)