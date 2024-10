Adolescente de 17 anos morre afogado em praia de Santarém

Um adolescente identificado como Railson Ribeiro Souza, de 17 anos, morreu ao se afogar enquanto tomava banho na praia Ponta de Pedras, na região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará. O incidente ocorreu na tarde de domingo (20/10), quando a vítima se divertia no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e realizou as buscas para localizar a vítima, que não respondeu aos procedimentos de ressuscitação.

“O corpo foi encontrado duas horas após o início das buscas, no domingo (20). O corpo da vítima foi encaminhado à Polícia Científica”, informou a nota do CBM.

Segundo as informações iniciais, a equipe de bombeiros foi acionada por volta de 11h30 pelo presidente dos barraqueiros da praia, que informou sobre o desaparecimento do adolescente na praia. As testemunhas informaram que o jovem brincava com um pedaço de bambu e usava o objeto para se impulsionar e pular na água. No entanto, a vara acabou quebrando e o adolescente teria se ferido ao cair na parte mais funda, onde algumas embarcações ficam atracadas.

Mergulhadores atuaram para realizar a busca pelo corpo da vítima, que foi localizado há cerca de 500 metros da margem. Quando foi deslocado para a margem, a vítima estava sem sinais vitais e não respondia mais aos procedimentos de reanimação. Uma ambulância do Samu ainda tentou auxiliar na situação, mas os paramédicos somente constataram o óbito de Railson. Familiares e amigos acompanharam as buscas pelo jovem e informaram que estavam no local para um passeio. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Seccional de Santarém. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", diz o comunicado.