Menino de 5 anos morre afogado em piscina durante aniversário em São Miguel do Guamá

Um menino de 5 anos morreu afogado, na tarde de domingo (20), quando participava de uma festa de aniversário em uma casa de eventos em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

O aniversário era de uma criança de 3 anos. Havia uma piscina no local. A mãe da criança contou na delegacia que seu filho se chama Victor Rodrigo de Jesus Nascimento. A piscina tinha uma parte rasa e uma parte funda. A mãe disse que deixou seu filho tomando banho de mangueira na borda da piscina e foi para o outro lado para ir à cozinha.

Ela e o marido estavam se se arrumando para ir embora. Foi quando a mãe contou que retornou para o local onde havia deixado Victor. Nessa hora, ela percebeu que a criança estava na parte rasa e desacordada.

Victor tinha crise epilépticas. A mãe o tirou da água e tentou reanimá-lo. Mas, como percebeu que não ia conseguir, o levou às pressas para o hospital Municipal de São Miguel do Guamá onde foi constatada a morte da criança.

A Polícia Civil informou que a delegacia de São Miguel do Guamá apura as circunstâncias da morte de Victor Rodrigo de Jesus Nascimento. "Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação", informou a nota da PC.