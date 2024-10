Colisão entre dois veículos deixa morto e feridos na BR-010, em São Miguel do Guamá

Duas pessoas morreram após a colisão entre dois carros de passeio no quilômetro 325 da BR-010, em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, as vítimas mortas foram identificadas como João Zinho de Lima Cordeiro e João Lopes da Silva. Outras duas vítimas, que também estavam em um dos veículos envolvidos no acidente, ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital municipal.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos carros, que estava sozinho no veículo, morreu na hora. As outras três pessoas, que estavam no segundo carro, foram encaminhadas para o hospital. O condutor do veículo deu entrada na unidade em estado gravíssimo e não resistiu, evoluindo a óbito momentos depois de ser socorrido.

Segundo a equipe da PRF, o acidente ocorreu por volta de 4h30. A ambulância socorrista chegou ao local minutos depois do acidente ocorrer, após acionamento da PRF e testemunhas que presenciaram o acidente. A via foi interditada pelas autoridades policiais, para evitar outros possíveis incidentes no local. O trânsito somente foi liberado por volta de 10h30.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas sendo retiradas do veículo pelos paramédicos da ambulância. A colisão teria ocorrido próximo a via que dá acesso ao município de Santa Maria do Pará. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e devem ser investigadas pelas autoridades policiais e de trânsito.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de São Miguel do Guamá apuram as circunstâncias do acidente. As vítimas foram identificadas como João Zinho de Lima Cordeiro e João Lopes da Silva. Outras duas pessoas foram encaminhadas ao hospital municipal para atendimento médico.