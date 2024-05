Mulher é presa por tráfico de drogas em São Miguel do Guamá

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas, no último sábado (11), no município de São Miguel do Guamá, no Pará. A suspeita, identificada como Daires do Socorro Castro de Lima, foi flagrada à luz do dia repassando entorpecentes. Questionada pelos PM’s sobre vender drogas, ela tentou eliminar as provas do crime, porém, os agentes conseguiram recolher provas suficientes. Com ela, foram apreendidos sustância análoga à pedra de oxi, pesando aproximadamente 38,5 g, uma balança de precisão enterrada no espaço sinalizado, entre outros objetos.

Por volta das 11h da manhã, os agentes do 42º Batalhão da Polícia Militar estava realizando uma ronda na rua Luiz Francisco de Almeida, no bairro Palmeiras, quando flagraram Daires, vendendo quatro pequenos pacotes contendo substância análoga à pedra de oxi para um suspeito.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem informou que era usuário de droga e teria comprado a substância ilícita para consumo próprio de Daires. Os agentes, então, se dirigiram para a casa onde a suspeita morava. A mulher tentou se esconder dentro da residência, trancando as portas, mas por fim, conversou com os policiais.

Após ser indagada se vendia drogas, a suspeita negou. Mas os agentes realizaram buscas dentro da casa e encontraram oito mini pacotes de uma sustância análoga à pedra de oxi, R$ 70 em dinheiro fracionado.

Durante a investigação na residência de Daires, os agentes perceberam que a terra do quintal aparentava ter sido mexida e havia uma colher sinalizando que um objeto havia sido escondido embaixo da terra.

Foi iniciada uma escavação no quintal e os policias encontraram um saco contendo a sustância análoga à pedra de oxi, pesando aproximadamente 38,5 g e uma balança de precisão enterrada no espaço sinalizado. Além de sacos plásticos transparentes, uma agenda de anotações de vendas de drogas, parcialmente queimada.

Para os agentes, ficou claro que Daires tentou se livrar dos materiais que a incriminavam. Desta forma, ela foi levada presa juntamente com os objetos e está à disposição da Justiça, que realizará as medidas cabíveis.