Corpo de jovem desaparecido ao tomar banho em praia de Mosqueiro é encontrado

Um jovem identificado como Mário Alexandre Silva Macapuna, de 18 anos, morreu ao se afogar na praia da Baía do Sol em Mosqueiro, distrito de Belém. O corpo foi localizado pelas autoridades policiais na manhã desta quarta-feira (23/10). Várias buscas eram realizadas na área desde a tarde de terça-feira (22), quando a vítima desapareceu nas águas.

Conforme a Polícia Civil, a Seccional de Mosqueiro apura a morte do jovem. “Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar na investigação”, comunicou em nota. Segundo as informações policiais, Mario teria ido passar o dia na casa de um amigo e estavam tomando banho na praia. Após o almoço, os dois amigos retornaram para a água. Segundo o relato da testemunha, a água estava muito agitada e com várias ondas. Após entrarem para mergulhar Mário teria começado a se afogar.

O amigo teria tentado salvar Mário, mas também começou a ser puxado pela correnteza. Em certo momento, Mário desapareceu na água e não foi mais visto. O amigo dele correu para acionar o Corpo de Bombeiros e iniciaram as buscas na área até a noite. Devido o corpo não ter sido encontrado e a dificuldade de visibilidade, as buscas retornariam na quarta-feira. Moradores e familiares encontraram o corpo por volta de 7h, afastado da margem, em uma área onde há várias pedras no final da praia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o corpo da vítima foi encontrado por um morador. “O CBM foi acionado para o resgate e está no local aguardando a chegada da Polícia Científica”, diz o comunicado.