O Liberal chevron right Variedades chevron right

Pico Paraná: irmã mostra lesões do jovem que ficou desaparecido por 4 dias em trilha

Nos quatro dias em que passou perdido, Tomaz chegou a saltar de uma cachoeira de cerca de 20 metros, considerada intransponível pelas equipes do Corpo de Bombeiros

Estadão Conteúdo

A irmã de Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, que ficou desaparecido por quatro dias após se perder no Pico Paraná, compartilhou, na quarta-feira, 7, fotos das marcas deixadas pelo acidente no corpo do irmão.

"Resultado da jornada", escreveu Renata Farias na publicação. Nas imagens, é possível ver que Roberto tem lesões nas mãos, nos pés e nas pernas.

image (Reprodução / Redes sociais)

O jovem subiu o Pico Paraná em 31 de dezembro, acompanhado de uma amiga, com a intenção de ver o nascer do sol no primeiro dia do ano. Após chegarem ao cume, eles iniciaram a descida na manhã do dia 1º de janeiro. Em determinado ponto do trajeto, ele foi abandonado pela amiga e se perdeu dos demais trilheiros, seguindo uma sinalização equivocada, que o levou para fora da trilha principal.

Nos quatro dias em que passou perdido, Tomaz chegou a saltar de uma cachoeira de cerca de 20 metros, considerada intransponível pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele foi encontrado na segunda-feira, 5, após conseguir chegar a uma fazenda da empresa de geração de energia CGH Cacatu, em Antonina.

Tomaz apresentava sinais de desidratação leve, hematomas nos membros inferiores e assaduras, mas estava bem. Depois de passar alguns dias no hospital, ele voltou para casa na quarta-feira. Renata também compartilhou fotos da festa organizada por família e amigos para recebê-lo de volta.

"Agora, meu irmão, você terá dois aniversários todos os anos para comemorar", escreveu.

Em entrevista ao Estadão, Tomaz afirmou que a confiança na amiga com quem fazia a trilha foi quebrada, mas que não a culpa pelo ocorrido. Ele pretende procurá-la para conversar e devolver seus pertences, mas disse não ter sentido raiva durante o período em que esteve perdido.

A amiga, também em entrevista ao Estadão, negou ter abandonado Tomaz. A jovem disse que chegou a esperar, procurar e acionar o resgate antes de retornar, seguindo orientação dos bombeiros para não se colocar em risco. Segundo ela, a separação ocorreu devido à diferença de ritmo entre os dois durante a descida.

