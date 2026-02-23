'Boa Noite, Cinderela': mulheres são presas por doparem homens e furtarem contas bancárias

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu duas mulheres investigadas por dopar e furtar homens, aplicando o golpe “Boa Noite, Cinderela”. Identificadas como Aline Rodrigues dos Santos e Vitória Fernandes Soares, ambas de 26 anos, as suspeitas foram detidas nessa segunda-feira (23). Uma das vítimas chegou a ter prejuízo de mais de R$ 19 mil.

De acordo com as autoridades, Aline e Vitória marcavam encontros pela internet. Enquanto estavam com os homens, elas os dopavam com bebidas misturadas a medicamentos, deixando as vítimas sonolentas. As investigações, sob responsabilidade da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), iniciaram em novembro de 2025.

Há cerca de três meses, um homem de 53 anos denunciou o crime à polícia. Em relato, ele afirmou que ingeriu uma bebida oferecida pelas suspeitas em um motel na região da QNM 15, em Ceilândia, e logo perdeu a consciência. Ao acordar, ele notou transferências bancárias feitas via PIX e compras no cartão de crédito, somando um furto de R$ 19,5 mil.

As autoridades constataram que parte do dinheiro foi passada a contas ligadas às investigadas. Além disso, há registros de compras realizadas em máquinas de cartão vinculadas a elas. Em Águas Lindas, em Goiás, um caso semelhante aconteceu, também envolvendo Aline e Vitória.

Em apuração, a polícia descobriu que, após os furtos, as suspeitas intimidavam os homens, insinuando que os acusariam de estupro. Para isso, afirmavam que tinham material genético — sêmen — para comprovar. Por medo e vergonha, as vítimas não denunciavam.

A Justiça autorizou a prisão preventiva das mulheres e mandados de busca e apreensão nas residências onde moram. Em 13 de fevereiro, as autoridades foram em busca das suspeitas, que estavam na Bahia, mas logo foram localizadas. Nas casas, foram encontrados possíveis medicamentos utilizados nos crimes, munições e demais itens que podem auxiliar nas investigações.