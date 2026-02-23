Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

'Boa Noite, Cinderela': mulheres são presas por doparem homens e furtarem contas bancárias

Detidas no Distrito Federal, as suspeitas marcavam encontros em motéis e intimidavam as vítimas com acusações de estupro

Lívia Ximenes
fonte

Suspeitas de aplicarem golpes em homens são presas no DF (Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu duas mulheres investigadas por dopar e furtar homens, aplicando o golpe “Boa Noite, Cinderela”. Identificadas como Aline Rodrigues dos Santos e Vitória Fernandes Soares, ambas de 26 anos, as suspeitas foram detidas nessa segunda-feira (23). Uma das vítimas chegou a ter prejuízo de mais de R$ 19 mil.

VEJA MAIS

image Operação no Pará prende 7 pessoas suspeitas em golpe do 'falso intermediário'
Segundo as investigações da Polícia Civil, os envolvidos utilizavam anúncios reais de veículos, enviando fotografias e dados verídicos dos bens para induzir as vítimas ao erro, simulando intermediação legítima da venda

image Polícia Civil prende suspeito de participar de assassinato de engenheiro em 'golpe do amor'

image Mulher é acusada de desviar R$ 12 milhões de instituições católicas; entenda o caso
Brígida Rachid José Pedro vai responder pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro

De acordo com as autoridades, Aline e Vitória marcavam encontros pela internet. Enquanto estavam com os homens, elas os dopavam com bebidas misturadas a medicamentos, deixando as vítimas sonolentas. As investigações, sob responsabilidade da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), iniciaram em novembro de 2025.

Há cerca de três meses, um homem de 53 anos denunciou o crime à polícia. Em relato, ele afirmou que ingeriu uma bebida oferecida pelas suspeitas em um motel na região da QNM 15, em Ceilândia, e logo perdeu a consciência. Ao acordar, ele notou transferências bancárias feitas via PIX e compras no cartão de crédito, somando um furto de R$ 19,5 mil.

As autoridades constataram que parte do dinheiro foi passada a contas ligadas às investigadas. Além disso, há registros de compras realizadas em máquinas de cartão vinculadas a elas. Em Águas Lindas, em Goiás, um caso semelhante aconteceu, também envolvendo Aline e Vitória.

Em apuração, a polícia descobriu que, após os furtos, as suspeitas intimidavam os homens, insinuando que os acusariam de estupro. Para isso, afirmavam que tinham material genético — sêmen — para comprovar. Por medo e vergonha, as vítimas não denunciavam.

A Justiça autorizou a prisão preventiva das mulheres e mandados de busca e apreensão nas residências onde moram. Em 13 de fevereiro, as autoridades foram em busca das suspeitas, que estavam na Bahia, mas logo foram localizadas. Nas casas, foram encontrados possíveis medicamentos utilizados nos crimes, munições e demais itens que podem auxiliar nas investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Boa noite, Cinderela

mulheres aplicam golpes em homens

furtos

Distrito Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Quem era a freira de 82 anos que foi assassinada em convento no Paraná?

Com 55 anos dedicados à vida religiosa, ela era conhecida pela rotina simples e discreta na comunidade onde vivia.

23.02.26 9h37

Susto

Cachorro impede furto em apartamento na Vila Olímpia (SP) e assusta invasor durante a madrugada

Segundo moradores, o mesmo homem também é suspeito de invadir outros dois prédios da zona sul da capital nos últimos três mes

23.02.26 12h13

condenação

Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão; marido recebe pena superior a 8 anos

Defesa confirma sentença da Justiça da Paraíba, mas processo corre em segredo de Justiça

23.02.26 8h01

Agressão

Soldado é preso após agredir mulher e policiais em estacionamento de supermercado em Vitória

Segundo a ocorrência, a mulher de 27 anos foi puxada para fora do carro e agredida pelo militar

23.02.26 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda