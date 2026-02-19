Resultado do FIES 2026 está disponível; veja próximos passos

O resultado do FIES 2026 foi divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos inscritos no processo seletivo já podem consultar se foram pré-selecionados por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando login e senha da conta Gov.br.

Nesta edição, o programa realizou chamada única. Os estudantes selecionados constam como pré-selecionados e precisam cumprir etapas obrigatórias dentro do prazo para confirmar a contratação do financiamento.

O que significa ser pré-selecionado no FIES

A pré-seleção indica que o candidato foi classificado dentro do número de vagas ofertadas. No entanto, a contratação do financiamento não é automática. É necessário complementar as informações da inscrição e apresentar a documentação exigida.

O prazo para complementar os dados vai de sexta-feira (20) até segunda-feira (24), exclusivamente pelo sistema do FIES. O não cumprimento dessa etapa pode resultar na perda da vaga.

Quais são os próximos passos após o resultado do FIES 2026

Após conferir o resultado, o estudante deve seguir as seguintes etapas:

Complementar as informações da inscrição no sistema do FIES;

Apresentar documentação comprobatória à instituição de ensino;

Validar os dados informados junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade.

Entre os documentos normalmente exigidos estão:

Documento de identificação com foto e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de conclusão do ensino médio;

Comprovantes de renda do grupo familiar.

As instituições podem solicitar documentos adicionais, conforme as regras do programa.

Lista de espera do FIES 2026

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única passam automaticamente a integrar a lista de espera. A convocação dessa etapa está prevista para ocorrer entre 26 de fevereiro e 10 de abril.

O FIES é um programa do governo federal que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Para consultar o resultado e acompanhar as próximas etapas, o candidato deve acessar o portal oficial do FIES e acompanhar as atualizações dentro do prazo estabelecido pelo MEC.