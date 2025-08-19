Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

MEC vai suspender vestibular de cursos de medicina que tenham nota baixa em novo exame

Baixos resultados podem resultar em impedimento de ampliação de vagas, suspensão de contratos do Financiamento Estudantil (Fies), entre outras medidas

Estadão Conteúdo
fonte

Enamed busca aprimorar a avaliação de cursos de Medicina no Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) vai suspender o vestibular de cursos de Medicina que tenham desempenho ruim no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

As medidas cautelares do MEC em caso de baixos resultados podem incluir impedimento de ampliação de vagas, suspensão de contratos do Financiamento Estudantil (Fies), entre outras.

Veja mais

image Congresso Amazônico reúne especialistas para debater Medicina de Precisão e Inteligência Artificial
Belém sediará, de 22 a 24 de agosto, o II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, com foco em soluções personalizadas e tecnológicas para os desafios da região Norte

image MEC vai aumentar teto do Fies para o curso de Medicina

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciaram as medidas de sanção durante café com jornalistas nesta terça-feira, 19.

O Enamed foi criado em abril pelo governo federal a fim de aprimorar a avaliação de cursos de Medicina no Brasil. Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o MEC tem fechado o cerco contra a ampliação desenfreada de cursos de Medicina no país.

Neste ano, o Enamed será aplicado em outubro para estudantes do 6º ano de Medicina, e para o 4º ano a partir de 2026. Os conceitos variam de 1 a 5 por curso. O MEC considera desempenho "abaixo do esperado" as notas 1 e 2.

Medidas previstas para cursos que obtenham notas 1 e 2:

- Impedimento de ampliação de vagas. - Suspensão de novos contratos do Fies. - Suspensão da participação no Prouni. - Redução de vagas para ingresso (cursos conceito 2). - Suspensão de vestibular (cursos conceito 1)

Em geral, as sanções vão durar até a obtenção do novo conceito por parte dos cursos, mas o MEC também poderá avaliar a defesa feita pelas universidades para considerar a revogação das medidas. O Enamed será aplicado anualmente pelo MEC.

A pasta poderá cancelar o curso, mas ainda não definiu um parâmetro para essa suspensão definitiva dos cursos de acordo com o conceito obtido no Enamed.

Além disso, o MEC fará visitas in loco em todas as universidades de Medicina do país a partir do ano que vem.

"Todas as medidas serão utilizadas para supervisão do MEC a partir do primeiro semestre de 2026. Queremos ser criteriosos para todos os cursos de Medicina hoje ofertados no nosso país."afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana. "Houve um crescimento dos cursos e a gente quer que sejam bem supervisionados e avaliados a partir da qualidade de formação desses profissionais."

O Enamed será aplicado em 225 municípios no país. No total, 96.635 estudantes estão inscritos na prova.

Entre 2023 e 2025 o MEC autorizou apenas 4.353 vagas entre as cerca de 60 mil que foram judicializadas, um porcentual de 7,26%. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido do MEC e decidiu que a abertura de novas cursos de Medicina deverá seguir os parâmetros do programa "Mais Médicos", que considera, entre outros pontos, vazios de assistência médica no território brasileiro, direcionando a formação para municípios com escassez de profissionais.

"O grande objetivo é moralizar um pouco e garantir qualidade dos cursos de medicina", resumiu o ministro Camilo Santana.

Uma moratória que vedava a criação de graduações de Medicina vigorou de 2018 até este ano. A proibição foi instituída no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), com o argumento de evitar o sucateamento da formação dos médicos, que havia passado por um boom nos anos anteriores. Na prática, porém, milhares de vagas foram criadas durante os cinco anos de moratória por meio de ações judiciais.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, elogiou a decisão do MEC:

"As medidas anunciadas pelo MEC vão conter uma verdadeira metástase de multiplicação de escolas médicas que aconteceu no governo anterior", disse Padilha.

A análise da situação dos cursos será feita pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O ministro da Educação já havia afirmado em outras ocasiões sobre a necessidade de aprimorar a avaliação devido à falta de estrutura da Seres para fazer o trabalho. Camilo chegou a planejar a criação de um novo órgão para fiscalizar o ensino superior privado, mas o projeto não andou. Por ora, o ministro descartou a criação da nova estrutura.

"Diante dos limites do limite de contenção de gastos a gente resolveu, no primeiro momento, reforçar a estrutura", disse o ministro, citando reforço na Seres e ampliação do orçamento do Inep.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/MEC/ENAMED/CURSOS/MEDICINA/VESTIBULAR/SUSPENSÃO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

19.08.25 8h59

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

MAIS LIDAS EM BRASIL

De novo?

Pastor é flagrado novamente com calcinha e peruca em Goiânia

Eduardo Costa foi filmado novamente no centro de Goiânia após primeiro flagrante

19.08.25 22h04

FEMINICÍDIO

Mulher é espancada até a morte após se recusar a sair com traficante

De acordo com a família de Sther, ela foi deixada na porta de casa já completamente desfigurada pelas agressões. Ela não resistiu até chegar ao hospital

19.08.25 9h04

CASO ULTRAFARMA

Dono da Ultrafarma permanece solto sem pagar fiança de R$ 25 milhões; entenda

Sidney Oliveira entregou passaporte e usa tornozeleira eletrônica após liberação em investigação sobre esquema que movimentou R$ 1 bilhão em propinas

19.08.25 21h37

BRASIL

Brasileira de 38 anos morre por câncer raro associado a implante de silicone

Menos de 20 casos semelhantes de carcinoma foram documentados no mundo desde 1992. É o primeiro caso no Brasil

20.08.25 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda