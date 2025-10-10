BNDES já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito para empresas do Pará com recursos do Brasil Soberano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para empresas do Pará afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Do crédito aprovado no estado, R$ 117,4 milhões foram para a linha Capital de Giro (gastos operacionais gerais), e R$ 7 milhões para Capital de Giro Diversificação (busca de novos mercados).

“Os resultados do Brasil Soberano demonstram a rapidez e a força da resposta do governo do presidente Lula. Assim como no ano passado, quando o BNDES apoiou com R$ 29 bilhões as empresas gaúchas severamente afetadas pelos extremos climáticos, o Banco está atuando para amparar aquelas impactadas pelo tarifaço dos EUA, estimulando a presença em novos mercados e mantendo os empregos”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em todo país, foram aprovados R$ 4 bilhões em crédito. Desde a abertura do protocolo, o Banco já recebeu R$ 6,7 bilhões em pedidos de crédito.