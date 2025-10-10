Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

BNDES já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito para empresas do Pará com recursos do Brasil Soberano

Plano Brasil Soberano é um conjunto de medidas lançado pelo governo federal para apoiar exportadores brasileiros, especialmente pequenas empresas, afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos

O Liberal
fonte

BNDES, por meio do Plano Brasil Soberano, já aprovou, em todo país, R$ 4 bilhões em crédito, para empresas atingidas pelo tarifaço dos EUA (Foro: Fernando Frazão / Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para empresas do Pará afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. 

Do crédito aprovado no estado, R$ 117,4 milhões foram para a linha Capital de Giro (gastos operacionais gerais), e R$ 7 milhões para Capital de Giro Diversificação (busca de novos mercados). 

“Os resultados do Brasil Soberano demonstram a rapidez e a força da resposta do governo do presidente Lula. Assim como no ano passado, quando o BNDES apoiou com R$ 29 bilhões as empresas gaúchas severamente afetadas pelos extremos climáticos, o Banco está atuando para amparar aquelas impactadas pelo tarifaço dos EUA, estimulando a presença em novos mercados e mantendo os empregos”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em todo país, foram aprovados R$ 4 bilhões em crédito. Desde a abertura do protocolo, o Banco já recebeu R$ 6,7 bilhões em pedidos de crédito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

brasil
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Restauração ambiental pode ser rentável, diz secretário do MMA

BNDES vai disponibilizar R$ 24,9 milhões para florestas comerciais

10.10.25 19h05

Técnico da Inglaterra coloca Brasil e outras três seleções como favoritas à Copa de 2026

10.10.25 9h49

Conheça 'Sátántangó', o único livro do vencedor do Nobel 2025 lançado no Brasil

09.10.25 10h48

Política

Câmara dos Deputados recebe evento de combate à violência de gênero e ao câncer de mama

Encontro reuniu parlamentares, representantes da sociedade civil e mulheres que transformaram dor em força

08.10.25 19h42

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher que usou 7,5 kg de glitter para se vingar de ex pode responder judicialmente; entenda

Rafaela Bressan, de 28 anos, foi motivada pelo ex-namorado a se vingar de uma traição. Apesar da reação tranquila do homem, ela pode ser acusada de, pelo menos, três crimes

10.10.25 11h32

BRASIL

Mais de 150 funcionários de hospital passam mal após almoço em refeitório

Amostras de alimentos e água foram coletadas para investigação

10.10.25 7h48

Clima

Ciclone deve atingir o Brasil no dia do Círio de Nazaré com ventos de até 80 km/h

Fenômeno climático se forma no domingo (12) e pode causar temporais no Sul e Sudeste do país, com possíveis impactos indiretos no Norte

10.10.25 15h41

VIOLÊNCIA

PM que matou homem após furto de sabão é condenado a 2 anos de prisão

Justiça desclassificou o crime para homicídio culposo e autorizou a soltura do policial militar Vinícius Lima Britto

10.10.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda