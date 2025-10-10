Capa Jornal Amazônia
Brasil

Mulher que usou 7,5 kg de glitter para se vingar de ex pode responder judicialmente; entenda

Rafaela Bressan, de 28 anos, foi motivada pelo ex-namorado a se vingar de uma traição. Apesar da reação tranquila do homem, ela pode ser acusada de, pelo menos, três crimes

Lívia Ximenes
fonte

MJulher usar 7,5 kg de glitter para se vingar de ex-namorado (Reprodução / TikTok)

Rafaela Bressan, cuiabana de 28 anos, decidiu se vingar do ex-namorado após uma traição. Motivada por ele, a mulher jogou 7,5 kg de glitter na casa e no carro. A ação foi filmada e compartilhada por ela no TikTok.

Na casa, a purpurina foi espalhada em diversos locais, como vaso sanitário, máquina de lavar roupa, notebook e gavetas. Já no carro, o brilho ficou nos bancos, painel, volante, câmbio e saídas do ar-condicionado. Apesar da reação tranquila do homem, Rafaela pode ser acusada judicialmente por danos morais, violação de domicílio e crime contra a honra.

“Embora envolta em um tom de vingança cômica, a brincadeira tem custo. Quem causa prejuízo, ainda que motivado por frustração emocional, deve responder por isso”, fala o advogado Kevin de Sousa. Segundo mestre em Direitos da Personalidade, a mulher pode responder na justiça se houver prejuízo mensurável, como gastos para limpeza e reparação de danificações e equipamentos.

Sobre a entrada na casa e no carro sem autorização, Kevin explica que “se a relação acabou, o acesso automático ao lar ou ao veículo também se extingue. O que antes era convivência, após o rompimento vira invasão.” Entretanto, Rafaela afirma que foi convidada pelo ex-namorado: “Em momento nenhum eu invadi ou adentrei sem autorização como alguns canais de mídia veicularam.”

O crime contra a honra do homem pode, também, ser considerado. Isso ocorre devido à exposição provocada por Rafaela. “Ela não apenas expôs o ex-companheiro ao ridículo, mas o fez de forma permanente e global. Isso extrapola qualquer desabafo. Entra na seara do dano moral por violação da imagem, da honra e da intimidade, conforme o artigo 5º, inciso X, da Constituição”, afirma Kevin.

A advogada de Rafaela, Roseli Bressan, declara que não houve ação criminosa. “Não se pode falar em crime, não teve nenhum crime patrimonial permanente. É só um mero aborrecimento, como nós no direito costumamos falar”, declara.

