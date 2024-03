Pai mata filha e carboniza corpo para se vingar de ex; jovem defendia a mãe no término da relação

Um homem foi preso na tarde da última terça-feira (26), suspeito de matar a filha e carbonizar o corpo dela para se vingar da ex, em São Paulo, por não aceitar o fim do relacionamento. O corpo da jovem, identificada como Rayssa Rosas, de 18 anos, foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, abandonado em um buraco na alça de acesso da avenida 23 de maio, no Centro de São Paulo.

Em depoimento à polícia, Wellington confessou o crime e afirmou que matou a jovem por enforcamento, depois que a garota defendeu a mãe sobre o fim do relacionamento do casal. Ele alegou que matou Rayssa no domingo (24) e ficou com ela em casa até o dia seguinte, buscando formas de "se livrar" do corpo.

A alternativa encontrada, segundo ele, foi pagar R$ 10 a uma pessoa em situação de rua para colocar fogo na caixa onde estava o corpo de Rayssa, que provavelmente, segundo as autoridades policiais, não sabia do que se tratava o conteúdo da caixa.

VEJA MAIS

Câmeras de segurança de um posto de gasolina mostram um homem de camiseta branca e um boné vermelho chegando com um galão vazio, por volta das 23h30, próximo do local onde o corpo da vítima foi encontrado.

A investigação acredita que o sujeito possa ser Wellington, que estaria indo ao estabelecimento para completar o galão de etanol e carbonizar o corpo da filha, deixado momentos antes em um buraco na rua próxima ao posto.

A vítima estava desaparecida desde o dia 24, quando disse à mãe que ia visitar o pai, Wellington da Silva Rosas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com