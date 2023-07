Pai mata a filha de 4 anos com golpes de faca por não aceitar fim de relacionamento

Uma criança de apenas quatro anos foi morta a golpes de faca pelo pai, na manhã do último domingo (09), em Goiás. Segundo as investigações policiais, é provável que o crime tenha ocorrido por ele não aceitar o fim do relacionamento que tinha com a mãe da criança. O autor do crime tirou a própria vida após o ocorrido.

VEJA MAIS

O pai e a mãe da criança compartilhavam a guarda da menina, identificada como Sophia, após os dois se separarem há cerca de três meses. Durante a madrugada, o homem teria enviado uma foto da menina ferida para um amigo e informado que ela não voltaria para a mãe.

Ao ver a mensagem, o amigo foi até a casa do criminoso onde encontrou os dois feridos com a menina ainda com sinas de vida, pedindo socorro. Ela chegou a ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) foram até a residência. Segundo a Polícia Militar do estado (PMGO), no corpo do homem havia perfurações no pescoço e nos pulsos. Na residência, foram encontradas três facas ensanguentadas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com