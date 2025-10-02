Homem instala câmera no banheiro da ex, compartilha imagens e é condenado

Um homem, de identidade não revelada, foi condenado a pagar R$ 20 mil em indenização à ex-esposa por danos morais por ter instalado uma câmera escondida no banheiro da casa dela e divulgar imagens íntimas da mulher nas redes sociais, ação característica da "pornografia de vingança". Saiba mais a seguir.

O acusado é morador de Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O caso ocorreu em 2024, mas só teve um desfecho no final de setembro. Na época em que o homem foi preso, o delegado responsável pelo caso explicou que o casal havia se separado um mês antes, após 14 anos de relacionamento, mas continuou morando junto por algumas semanas.

Nesse meio tempo de convivência, o homem instalou uma câmera de monitoramento oculta no banheiro da residência, que era utilizado pela mulher, pelo filho do casal e pela filha de outro casamento da vítima. Ele gravou a ex-companheira em momentos de intimidade e, em seguida, publicou as imagens no status do WhatsApp, expondo as fotos íntimas da mulher para toda a rede de contatos que tinha.

As informações são da Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), responsável por mover a ação em nome da vítima. Também de acordo com o delegado responsável pela investigação, o homem também ameaçou enviar imagens da mulher nua para o grupo da empresa onde ela trabalhava. O caso foi caracterizado pela DPE-PR como "pornografia de vingança".

O homem está preso e é alvo de uma medida protetiva de urgência que o proíbe de ter qualquer tipo de contato com a vítima.

O que é pornografia de vingança?

Pornografia de vingança é quando alguém compartilha fotos ou vídeos íntimos de outra pessoa sem a autorização dela, geralmente para se vingar ou causar constrangimento. Isso acontece, muitas vezes, depois de brigas ou términos de relacionamento, e pode causar muito sofrimento para quem é exposto. Além de ser uma atitude cruel, é crime em vários países, inclusive no Brasil.

