VÍDEO: Homem persegue e tenta beijar mulher à força no meio da rua

Uma mulher de 26 anos foi atacada na tarde de segunda-feira (24/11) enquanto retornava para casa após deixar a filha na escola, em Uberlândia, Minas Gerais. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que a jovem é surpreendida por um homem que a aborda por trás, levanta seu vestido e tenta forçar um beijo. A Polícia Civil investiga o caso como estupro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima percebeu que estava sendo seguida antes de entrar em uma rua pouco movimentada. Minutos depois, o suspeito a imobilizou pelo pescoço, introduziu a mão por baixo do vestido e, antes de fugir, ainda beijou o rosto da jovem. Ela conseguiu se desvencilhar e procurou ajuda logo em seguida.

As imagens do circuito de segurança auxiliaram na identificação do agressor. Segundo a Polícia Civil, colegas de trabalho e a própria namorada reconheceram o homem no vídeo que circulou nas redes sociais. Diante da repercussão, ele se apresentou espontaneamente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A delegada responsável pelo caso informou que o suspeito negou a violência e alegou ter “tentado apenas se aproximar” da vítima. A versão, porém, foi descartada, pois houve contato físico forçado e ato libidinoso sem consentimento, o que configura estupro.

Como o prazo para prisão em flagrante já havia expirado, o homem não foi detido. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça, que deve decidir sobre os próximos passos.