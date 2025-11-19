Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

MP denuncia pai e mãe por estupro de vulnerável contra filha de 5 anos

Investigação aponta que pai cometia abusos e mãe se omitia; denúncia foi apresentada pela 101ª Promotoria de Justiça de Manaus

Hannah Franco
fonte

Pai e mãe são denunciados por abusos contra filha de 5 anos em Manaus (Divulgação/PC-AM)

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 24, pelo crime de estupro de vulnerável contra a filha de cinco anos. A denúncia foi formalizada na terça-feira (18) pelo promotor André Alecrim, da 101ª Promotoria de Justiça de Manaus.

Segundo as investigações, o pai estuprava a criança, registrava os abusos em vídeo e comercializava o material nas redes sociais. Além do estupro de vulnerável, ele também foi denunciado por armazenamento e divulgação de conteúdo pornográfico.

VEJA MAIS

image Mulher é presa com 22 kg de maconha no aeroporto de Belém
Passageira vinha de Manaus e confessou à PF que esta foi sua segunda tentativa de transporte da droga

image Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém
Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

A mãe da criança responderá por estupro de vulnerável na modalidade omissiva. Conforme o MPAM, ela tinha o dever legal de proteger a filha, mas não impediu a prática dos crimes, permitindo a continuidade dos abusos.

O promotor afirmou que os elementos do caso configuram estupro de vulnerável, já que a vítima tem apenas cinco anos e se encontra em situação de vulnerabilidade absoluta. Ele destacou ainda a presença de agravante pelo abuso ter sido cometido pelo próprio pai.

O Ministério Público denunciou o homem também por induzir a criança à prática de atos libidinosos, crime previsto no Código Penal. Para o órgão, as condutas devem ser punidas em concurso material, uma vez que, segundo a investigação, tratam-se de atos distintos.

Na denúncia, o MPAM solicitou que a vítima seja indenizada pelos pais. Caberá à Justiça decidir se recebe ou não a acusação, dando início ao processo criminal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Manaus

Estupro de vulnerável

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Ministra anuncia publicação de 10 portarias de demarcação indígena

Portarias serão publicadas pelo Ministério da Justiça

17.11.25 18h35

BRASIL

Cliente aciona polícia após Supermercado Mateus não cumprir preço de etiqueta na Bahia

No vídeo, o consumidor mostra a etiqueta com o valor de R$ 1.399,90 para um ar-condicionado e, em seguida, o visor do caixa marcando R$ 2.399,90 na hora do pagamento

17.11.25 14h37

Estêvão consolida artilharia após abrir vitória do Brasil sobre Senegal: 'Minha melhor fase'

15.11.25 16h07

vitória

Brasil vence Senegal com facilidade e encerra invencibilidade africana

Com gols de Estêvão e Casemiro, seleção faz melhor atuação sob comando de Ancelotti em amistoso no Emirates Stadium, em Londres

15.11.25 15h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

Brasil

Conheça quais são os gestos em fotos que podem ser associados a facções

Originalmente ligados a tribos como hippies e roqueiros, alguns símbolos com as mãos passaram a representar risco de morte em certos locais do Brasil

16.01.25 18h38

CRIME

Suspeito de estuprar e matar adolescente pintou bicicleta para não ser encontrado; entenda

Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, foi preso na última segunda (04). O homem estuprou a vítima, de 14 anos, por diversas vezes antes de matá-la

06.12.23 11h26

Investigação

Morte de atriz mirim Millena Brandão é investigada pela polícia; entenda

As Secretarias de Saúde do município e do estado também se comprometeram a apurar possíveis irregularidades ou deficiências no atendimento prestado pelos hospitais públicos

06.05.25 11h39

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda