Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é presa com 22 kg de maconha no aeroporto de Belém

Passageira vinha de Manaus e confessou à PF que esta foi sua segunda tentativa de transporte da droga

O Liberal
fonte

Mulher com 22 kg de maconha é presa pela PF no Aeroporto Internacional de Belém. (Foto: Polícia Federal)

Uma mulher foi presa sob suspeita de tráfico de drogas ao ser flagrada com cerca de 22 kg de maconha no Aeroporto Internacional de Belém. A situação ocorreu na manhã desta quinta-feira (6/11), quando agentes da Polícia Federal (PF) realizavam uma inspeção de rotina no desembarque de um voo proveniente de Manaus, no Amazonas.

De acordo com a PF, durante a verificação na área restrita de restituição de bagagens, os agentes identificaram a mala contendo 16 tabletes do entorpecente, que pesaram 22 kg de maconha. A passageira, ao ser abordada, confessou o crime e relatou que esta era a segunda vez que ela realizava o transporte da droga, tendo tido êxito na primeira tentativa.

VEJA MAIS

image PM prende homem e confisca drogas e simulacro de arma de fogo em Parauapebas
Durante o patrulhamento, os agentes avistaram dois homens que, ao notarem a aproximação da viatura, fugiram em direção a um terreno baldio

image Homem é preso em flagrante com 5,4 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém
A droga foi localizada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (4/11)

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, onde foram adotados os procedimentos de praxe. A substância apreendida será submetida à perícia criminal.

Apreensões Intensificadas no Aeroporto de Belém

Este é o segundo flagrante da semana por transporte de drogas. A Polícia Federal (PF) reforça que as fiscalizações seguem intensificadas durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) e não serão interrompidas, mesmo com o grande fluxo de pessoas e delegações internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

Polícia Federal

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido por casal durante assalto em Marabá; suspeita é espancada até a morte

O crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira (5/11). No começo da noite, a polícia foi informada sobre a localização do corpo da suspeita e do outro homem que teria envolvimento no caso

06.11.25 10h10

POLÍCIA

'Loirinho' é morto a tiros durante bebedeira no Marajó

A apuração preliminar das autoridades aponta que a vítima consumia bebida alcoólica na casa do suspeito quando morreu

06.11.25 9h39

POLÍCIA

Companheira do 'Gado' é detida após PM apreender pistola em São Domingos do Capim

A ocorrência iniciou por volta das 7h, quando os agentes receberam denúncias de que um casal estaria armado cometendo delitos na região

06.11.25 9h12

POLÍCIA

PM prende homem e confisca drogas e simulacro de arma de fogo em Parauapebas

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram dois homens que, ao notarem a aproximação da viatura, fugiram em direção a um terreno baldio

06.11.25 8h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

AGRESSÃO

Jornalista paraense é espancada por ex-namorado lutador; MP denuncia por tentativa de feminicídio

Anderson Navarro foi denunciado após invadir o apartamento da ex-namorada e agredi-la com socos, chutes e ameaças de morte

05.11.25 19h59

POLÍCIA

Companheira do 'Gado' é detida após PM apreender pistola em São Domingos do Capim

A ocorrência iniciou por volta das 7h, quando os agentes receberam denúncias de que um casal estaria armado cometendo delitos na região

06.11.25 9h12

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido por casal durante assalto em Marabá; suspeita é espancada até a morte

O crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira (5/11). No começo da noite, a polícia foi informada sobre a localização do corpo da suspeita e do outro homem que teria envolvimento no caso

06.11.25 10h10

EITA!

Polícia investiga incêndio em van que estava a serviço de delegação no bairro do Guamá

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe. O caso foi registrado na Seccional do Guamá.

05.11.25 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda