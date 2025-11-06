Mulher é presa com 22 kg de maconha no aeroporto de Belém

Uma mulher foi presa sob suspeita de tráfico de drogas ao ser flagrada com cerca de 22 kg de maconha no Aeroporto Internacional de Belém. A situação ocorreu na manhã desta quinta-feira (6/11), quando agentes da Polícia Federal (PF) realizavam uma inspeção de rotina no desembarque de um voo proveniente de Manaus, no Amazonas.

De acordo com a PF, durante a verificação na área restrita de restituição de bagagens, os agentes identificaram a mala contendo 16 tabletes do entorpecente, que pesaram 22 kg de maconha. A passageira, ao ser abordada, confessou o crime e relatou que esta era a segunda vez que ela realizava o transporte da droga, tendo tido êxito na primeira tentativa.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, onde foram adotados os procedimentos de praxe. A substância apreendida será submetida à perícia criminal.

Apreensões Intensificadas no Aeroporto de Belém

Este é o segundo flagrante da semana por transporte de drogas. A Polícia Federal (PF) reforça que as fiscalizações seguem intensificadas durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) e não serão interrompidas, mesmo com o grande fluxo de pessoas e delegações internacionais.