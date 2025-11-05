Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso em flagrante com 5,4 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém

A droga foi localizada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (4/11)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém ao ser flagrado com aproximadamente 5,4 kg de substância com características de pasta à base de cocaína. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (4/11), durante o desembarque internacional. De acordo com a PF, inicialmente, o suspeito alegou desconhecer o conteúdo da embalagem e tentou se desfazer do entorpecente antes da abordagem policial.

Não há informações sobre de qual país o investigado veio com o entorpecente. A PF detalhou que, ao sair do avião e antes de concluir o processo migratório, o suspeito ainda teria oferecido uma quantia em dinheiro a um fiscal aeroportuário na tentativa de sair do terminal com a droga.

Diante da situação, o homem foi imediatamente detido e conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, onde foram adotadas todas as medidas de polícia judiciária cabíveis referentes ao crime de tráfico internacional de drogas. O exame pericial realizado pela Perícia Criminal Federal confirmou que a substância tratava-se de cocaína na forma base.

 

