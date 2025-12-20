Capa Jornal Amazônia
Polícia

Cinco custodiados fogem de unidade prisional em Santarém, no oeste do Pará

Um dos foragidos foi localizado pelo 3º BPM e encaminhado para atendimento médico

O Liberal
fonte

Caso foi registrado na Central de Triagem Masculina de Santarém (Divulgação)

Cinco presos fugiram da Penitenciária Silvio Hall de Moura, em Santarém, no oeste do Pará. A ocorrência foi registrada na Central de Triagem Masculina de Santarém (CTMS), localizada na comunidade Cucurunã. A Polícia Civil informou ao Grupo Liberal, que um dos foragidos foi recapturado na última sexta-feira (19). Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias da fuga.

De acordo com informações iniciais, o recapturado apresentava ferimentos decorrentes da fuga e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Segundo a PM, as lesões não teriam sido provocadas por disparos de arma de fogo.

Cinco custodiados fogem de unidade prisional em Santarém, no oeste do Pará

Entre os presos que conseguiram escapar está Mário Jorge Vieira da Rocha, investigado por envolvimento em assaltos em Santarém e por tráfico de drogas no município de Prainha, também no oeste do estado. Ele havia sido preso no início de abril deste ano. Os outros foragidos foram identificados como Alexandre Printes Teixeira, Douglas Ferreira da Silva, Daniel Rodrigues Facundes e João Venicius de Oliveira.

Em nota, a PC informou que ações de busca e recaptura estão em andamento. "A Corregedoria apura o caso e os Policiais Penais que estavam no plantão foram conduzidos para a Delegacia do município, que deverá tramitar para a Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF), que fará a apuração da conduta dos agentes responsáveis pela segurança", disse no documento.

 

 

