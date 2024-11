Policial é imobilizado por presos durante tentativa de fuga em presídio

Um policial penal foi imobilizado por um grupo de detentos que tentava fugir do Presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó (RJ), no último domingo (10). Um dos custodiados fingiu precisar de atendimento médico enquanto o restante usou objetos improvisados e ateou fogo para tentar obstruir a entrada dos policiais nas portas principais.

VEJA MAIS

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), não demorou muito para que a ação fosse desmobilizada pela equipe da unidade prisional. Para conseguir resgatar o policial, os agentes efetuaram disparos até que os detentos o liberassem.

Ainda segundo a Seap, os detentos envolvidos na tentativa de fuga faziam parte do setor conhecido como seguro, uma área reservada a custodiados que ficam isolados dos demais presos.

Três dos cinco envolvidos na ação foram transferidos para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), unidade de segurança máxima. Já os demais continuam no Presídio Nelson Hungria, onde responderão a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).