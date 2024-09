​Custodiado tenta fugir e se joga pela janela do Fórum Criminal de Belém

Um custodiado do sistema penitenciário paraense se jogou pela janela do 2º andar do Fórum Criminal de Belém, no bairro da Cidade Velha, durante uma tentativa de fuga, na manhã desta quinta-feira (19), pouco antes de participar de uma audiência de custódia. De acordo com informações da Direção do Fórum, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o detento estava “algemado e acompanhado por policiais penais” em uma sala reservada, logo após se reunir com sua defesa.

O caso ocorreu de forma inesperada, enquanto o custodiado estava acompanhado pelos agentes. Assim que o fato aconteceu, segundo a Direção do Fórum, os primeiros socorros foram prestados pela equipe médica do Poder Judiciário, que tem uma unidade de atendimento localizada ao lado do prédio do Fórum.

Segundo a Direção do Fórum, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, após os cuidados iniciais, o detento foi encaminhado para um hospital de pronto-atendimento, ainda sob escolta policial. O estado de saúde do custodiado ainda não foi divulgado.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Judiciária foram informadas sobre o ocorrido. As autoridades agora investigam o caso para esclarecer as circunstâncias do incidente e adotar as providências cabíveis.

Confira na íntegra o comunicado da Direção do Fórum:

