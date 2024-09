Homem que fugiu de abordagem da PRF é preso com munições e quase R$ 50 mil em Santa Maria do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense, na última quarta-feira (11), após uma perseguição que começou no dia 4 de setembro. Na ocasião, um veículo Hilux SW4 de cor preta desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade em direção à estrada de Salinópolis, também no nordeste do Pará.

Na quarta, por volta das 14h30, a PRF recebeu informações de que o veículo havia acessado a estrada de Vigia, provavelmente para desviar do posto de Castanhal, de acordo com o perfil de notícias Correio do Norte. Foi então que equipes se dirigiram ao entroncamento entre as rodovias PA-136 e PA-242, próximo ao Batalhão Estadual, onde montaram uma barreira. O motorista tentou novamente fugir, mas foi detido pela PRF.

No interior do veículo foram encontrados um carregador calibre .380, dezoito munições intactas, além de uma quantia de R$ 49.350,00 em espécie e além de materiais de propaganda eleitoral de uma candidata a prefeita. O suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia da região.

Em nota, Polícia Civil informa que o suspeito foi apresentado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Delegacia de Castanhal e autuado pelo crime de porte de arma de fogo de calibre permitido. "Os valores foram apreendidos e serão encaminhados à Justiça", finaliza o comunicado da PC.