Motorista é morto a tiros em bar de Xinguara; suspeito conseguiu fugir

O motorista Lauro Teixeira dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros na tarde da última terça-feira (27/8), em Xinguara, município do sul do Pará. A vítima, segundo informações levantadas pela polícia, estava sentada em um bar na esquina da rua Petrônio Portela com a avenida Itacaiúnas, no setor Novo Horizonte, quando foi surpreendida por seu algoz, que ainda não foi identificado.

As circunstâncias exatas do crime também não foram esclarecidas, mas, testemunhas informaram à polícia que Lauro Teixeira foi alvejado com pelo menos 5 tiros por um homem que chegou no estabelecimento e foi imediatamente em direção ao alvo. A vítima não teve tempo de esboçar qualquer reação e morreu ali mesmo. Após o crime, o suspeito fugiu sem deixar pistas.

A Polícia Civil foi acionada às 14h50 e uma equipe foi à cena do crime coletar as primeiras informações. No local, foram encontradas várias cápsulas deflagradas de pistola ponto 380. A polícia não revelou se algum pertence foi roubado do homem, o que poderia configurar crime de latrocínio.

De acordo com informações de moradores da região, Lauro Teixeira trabalhava como motorista na cidade. Não há detalhes se ele prestava serviço para alguma empresa da cidade ou por conta própria. Somente as investigações vão revelar quem foi o autor dos disparos e qual a motivação para o crime.