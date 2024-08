Homem é morto a tiros no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (28/8), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Até então, a dinâmica e autoria do crime são desconhecidas, assim como as motivações por trás do homicídio.

O caso chegou ao conhecimento da polícia por volta de 1h35. Na ocasião, o Centro Integrado de Operações (Ciop) informou a uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) que havia um homem baleado na Rua da Assembleia entre as ruas Bom Jesus e Eucilândia, no Icuí. Os militares se deslocaram até o local e, ao chegarem no endereço repassado pelo Ciop, encontraram a vítima morta.

Segundo a PM, nenhum documento foi encontrado com o homem assassinado que pudesse ajudar a identificá-lo. Para também tentar auxiliar no reconhecimento da vítima, os policiais conversaram com outras pessoas que estavam no local, mas nenhuma delas o conhecia. Além disso, ninguém soube dizer as circunstâncias do crime ao 6º BPM.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.