Mulher morre após ser encontrada esfaqueada em Goianésia do Pará

Uma mulher identificada como Gisele Santos Pereira morreu após ser encontrada gravemente ferida com lesões que teriam sido causadas por uma arma branca, provavelmente uma faca, em Goianésia do Pará, no sudeste paraense. As informações iniciais são de que a vítima estava na calçada do Mercado Municipal, nas primeiras horas de terça-feira (27/08), quando trabalhadores da área perceberam as lesões. Ninguém soube informar o que teria ocorrido com a mulher e o caso é investigado pelas autoridades policiais.

Conforme as informações coletadas no local, quando a polícia chegou foi constatado que Gisele apresentava perfurações feitas por um objeto cortante próximo a costela direita. A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local e no corpo da mulher. Devido a ausência de testemunhas, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde seriam realizadas mais análises.

Conforme o portal Correio de Carajás, há informações de que na noite da segunda-feira (26/08), a vítima teria se envolvido em uma confusão e entrado em luta corporal com outra mulher. Pessoas da área chegaram a gravar o momento da briga. Porém, não há informações oficiais se o caso está relacionado com o esfaqueamento e morte de Gisele.