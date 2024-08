Suspeito de esfaquear homem em latrocínio é preso em Pacajá

Um jovem foi preso suspeito de latrocínio em Pacajá, no sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima, identificada como José de Ribamar Lima Silva, de 58 anos, foi esfaqueada durante um roubo. O suspeito foi detido ainda no local do crime.

O latrocínio teria ocorrido no centro da cidade, por volta de 4h30 da manhã. Segundo o relato de testemunhas, a Polícia Militar foi acionada para verificar o caso que inicialmente seria de homicídio, na parte externa de um estabelecimento onde era feita a venda de churrasco. O homem havia sido golpeado com a arma branca na região do estômago e não resistiu aos ferimentos.

No local, os policiais se depararam com o corpo e com a companheira da vítima que estava debruçada sobre o corpo de José Ribamar, muito abalada. O suspeito do crime estava próximo ao corpo e supostamente se preparava para fugir com a mochila que seria da vítima. O suspeito ainda disse que o item era dele. No entanto, a versão foi contestada pela companheira de José Ribamar, que afirmou aos policiais que a mochila era do marido morto.

No local, a mulher contou aos agentes que ela, o marido e o suspeito estavam consumindo bebidas alcoólicas. Em certo momento, o suspeito teria se levantado, puxado a faca e surpreendido José Ribamar com os golpes. A faca não foi localizada no local. O suspeito foi encaminhado para delegacia da cidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.