Suspeito de envolvimento no assassinato de barbeiro é preso em Marabá

Uma ação policial resultou na prisão de um dos suspeitos de envolvimento no homicídio do barbeiro Peterson Evangelista Carneiro, de 19 anos. O investigado, que ainda não teve o nome revelado, foi localizado e capturado na manhã de terça-feira (27/08), em Marabá, no sudeste do Pará, após cerca de nove meses do crime. Peterson foi espancado até a morte por quatro homens após se envolver em um acidente de trânsito em novembro de 2023. Outros três suspeitos permanecem evadidos.

A ação policial foi realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe do Departamento de Homicídios. As buscas pelos outros três suspeitos ainda estão em andamento. Com a captura do suspeito, a polícia poderá esclarecer o que motivou e como ocorreu a circunstância do espancamento do jovem.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Marabá deu cumprimento a um mandao de prisão preventiva contra um dos suspeitos da morte de Peterson Evangelistas Carneiro, ocorrida em novembro do ano passado. O caso segue em investigação e as equipes trabalham para localizar os outros três envolvidos no crime.

Crime

Peterson foi morto no dia 26 de novembro de 2023, na Folha 5, na Nova Marabá. As investigações policiais apontam que o jovem teria se envolvido em um acidente de trânsito ao sair de uma casa de shows onde comemorava o aniversário de 19 anos. O jovem estava de moto e teria discutido com quatro homens que estavam em um carro de passeio.

Na ocasião, Peterson foi agredido até a morte. Ele teve traumatismo cranioencefálico, devido ter sido golpeado a pontapés, quando estava caído no chão. O barbeiro ainda foi socorrido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas chegou morto no local. Algumas pessoas que estavam na área chegaram a registrar em vídeo o espancamento. As imagens foram usadas pelos policiais para chegarem até os suspeitos. O carro dos investigados ainda foi depredado por moradores que ficaram revoltados ao presenciarem as agressões a vítima.