Quatro detentos fogem de presídio em Abaetetuba; buscas são realizadas na região

A fuga ocorreu na manhã desta terça-feira (2)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Divulgação / Polícia Civil)

Quatro detentos fugiram da Unidade de Custódia e Reinserção de Abaetetuba, no nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira (2). As equipes policiais estão mobilizadas para localizar os fugitivos na região.

Informações iniciais indicam que os foragidos seguiram em direção ao km 14, na área da Colônia Nova. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou as diligências.

A Seap comunicou que realiza buscas ativas pelos quatro custodiados desde a manhã do ocorrido. O órgão também investiga as circunstâncias da fuga dos presos.

Ações da Seap e apuração do caso

A Corregedoria da Seap instaurou um procedimento para apurar o caso. Os policiais penais que estavam de plantão foram conduzidos à Delegacia do município para prestar depoimento. O procedimento será encaminhado à Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF). Esta divisão será responsável por apurar a conduta dos agentes envolvidos na segurança da unidade prisional.

A pasta reforçou que as investigações seguem em paralelo às buscas pelos detentos foragidos. A prioridade é a recaptura e a elucidação completa dos fatos.

Imagens supostamente ligadas à fuga

Imagens que circulam nas redes sociais, atribuídas a câmeras de segurança da região, mostram o que supostamente seriam três dos detentos caminhando à beira da estrada após a ocorrência.

Ainda não há, contudo, confirmação oficial de que os homens presentes na gravação sejam de fato os foragidos da Unidade de Custódia e Reinserção de Abaetetuba. As autoridades seguem verificando as informações.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

.
