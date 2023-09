Suspeito morre após supostamente trocar tiros com a PM em Ananindeua

Jorge Henrique Valente Rosa foi morto em uma ação policial, na madrugada desta sexta-feira (1º), em uma área chamada de Baixada do Hemops, que fica em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, ele possuía uma extensa ficha criminal por roubos e tráficos, além de estar sob monitoramento eletrônico.

De acordo com o relatório da ocorrência, militares do 6º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na área, realizavam rondas na Baixada do Hemops, por volta de 1h30, para combater o tráfico de drogas naquela área. Em um certo momento, os militares avistaram três homens, sendo que dois, supostamente, portavam armas de fogo. O terceiro estava apenas com mochila nas costas. Os suspeitos, conforme diz no relato, atiraram contra as guarnições.

Foi então que, a PM, teria revidado os tiros e baleou Jorge que, possivelmente, estaria armado. Os outros dois suspeitos que estavam com ele, fugiram. O homem foi socorrido ainda com vida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua. Mas Jorge não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A polícia apreendeu um revólver, 10 munições de calibres diferentes e uma intacta. O material foi apresentado na Seccional de Ananindeua, onde o caso foi registrado.