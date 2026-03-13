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Polícia

Multidão recebe corpo de Alciely Alencar em Tomé-Açu na noite desta sexta-feira (13)

A vítima morreu após ser espancada com quase 100 socos por Pedro do Nascimento Santana Júnior

O Liberal
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Centenas de pessoas se reuniram para receber o corpo de Alciely de Almeida no município de Tomé-Açu, na noite desta sexta-feira (13). (Reprodução Redes Sociais)

O corpo de Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, vítima de feminicídio, foi recebido por uma multidão na noite desta sexta-feira (13), no município de Tomé-Açu, na região Nordeste do Estado do Pará. Alciely teve morte cerebral confirmada na última quinta-feira (12). Ela estava internada em estado gravíssimo no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. 

Muitas pessoas receberam o carro funerário nas ruas do município. Centenas moradores em motos, carros ou em pé, se reuniram para dar o último adeus a Alciely. Alguns seguraram balões rosas e acenarem para o veículo com o corpo. O caso chocou os paraense pela brutalidade ainda mais por ocorrer no mês em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres.

Alciely foi espancada pelo companheiro Pedro do Nascimento Santana Júnior com quase cem socos no meio da rua em Tomé-Açu, no dia 2 de março. A vítima ainda foi socorrida pelos moradores e levada para o hospital local. Depois das agressões o suspeito fugiu, mas foi capturado pela Polícia Militar. O suspeito do crime segue preso.

CASO - De acordo com informações policiais, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar Alciely em um endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, também foi compartilhado um vídeo que registra parte da agressão. Nas imagens, feitas à distância, é possível ver Alciely caída no chão enquanto é agredida. Em outra gravação, feita após o ataque, ela aparece ensanguentada sendo socorrida por moradores.

A vítima sofreu ferimentos graves e lesões no rosto. Inicialmente, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde permaneceu internada até a confirmação da morte.

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