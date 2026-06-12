Foragido da Justiça goiana é localizado e preso em Belém
Mandado de prisão expedido pela Justiça de Luziânia foi cumprido no distrito de Icoaraci
Um homem condenado por latrocínio no estado de Goiás foi preso pela Polícia Civil no distrito de Icoaraci, em Belém. O mandado de prisão foi cumprido no bairro Campina, onde o foragido trabalhava, conforme detalhado pela PC nesta sexta-feira (12).
Segundo as investigações, o homem possui condenação com pena remanescente de 17 anos e 7 meses de reclusão. Também foi constatado que ele havia residido anteriormente em Fortaleza, no Ceará, onde utilizava um documento de identidade falso.
A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia, em razão de regressão cautelar de regime.
A prisão ocorreu durante uma ação integrada entre a Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), a Delegacia de Homicídios de Fortaleza (DHPP/PCCE) e o Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia (GIH/PCGO).
Após o cumprimento do mandado, o condenado foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
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