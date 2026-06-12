Foragido da Justiça goiana é localizado e preso em Belém

Um homem condenado por latrocínio no estado de Goiás foi preso pela Polícia Civil no distrito de Icoaraci, em Belém. O mandado de prisão foi cumprido no bairro Campina, onde o foragido trabalhava, conforme detalhado pela PC nesta sexta-feira (12).

Segundo as investigações, o homem possui condenação com pena remanescente de 17 anos e 7 meses de reclusão. Também foi constatado que ele havia residido anteriormente em Fortaleza, no Ceará, onde utilizava um documento de identidade falso.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia, em razão de regressão cautelar de regime.

A prisão ocorreu durante uma ação integrada entre a Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), a Delegacia de Homicídios de Fortaleza (DHPP/PCCE) e o Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia (GIH/PCGO).

Após o cumprimento do mandado, o condenado foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.