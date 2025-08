Homem que agrediu namorada com mais de 60 socos pede cela isolada para 'preservar a vida'

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, preso no último sábado (26/7) após agredir brutalmente a namorada Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio em Natal (RN), solicitou à Justiça o direito de cumprir sua prisão preventiva em uma cela isolada. Segundo a defesa, o pedido visa "preservar a vida e a integridade física" do acusado, que teme ser agredido por outros detentos.

De acordo com informações da Revista Veja, Igor está atualmente na Central de Recebimento e Triagem (CRT) de Parnamirim, onde divide espaço com outros seis presos. A unidade é utilizada para a adaptação dos detentos ao sistema penal e para a aplicação das primeiras avaliações internas.

A defesa afirma que, desde a ampla repercussão do caso nas redes sociais, endereços ligados ao ex-atleta têm sido divulgados, e um dos imóveis atribuídos a ele chegou a ser pichado com ameaças.

No entanto, de acordo com o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, a única forma de isolamento atualmente prevista é por sanção disciplinar — aplicada a presos que cometam faltas graves, como agressões ou desrespeito à autoridade. Isso significa que, neste momento, não há previsão legal para que Igor seja transferido para uma cela individual, salvo em casos excepcionais justificados por risco real à vida.

Igor Cabral foi autuado por tentativa de feminicídio. A investigação conduzida pela Polícia Civil do RN aponta que a agressão foi premeditada e de extrema violência.

Imagens do circuito interno do elevador mostraram a sequência dos ataques. A vítima, Juliana, está em recuperação e sob proteção após prestar depoimento.