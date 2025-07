Delegada diz que Igor Cabral deu mais de 60 socos na namorada após ver o celular da vítima

O espancamento cometido por Igor Cabral contra a namorada, dentro de um elevador em um prédio em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado, 26, começou depois de o agressor ter visto mensagens no celular da companheira que o teriam deixado com ciúmes.

Cabral foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após desferir 60 socos contra a companheira e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. A reportagem tenta contato com a defesa dele.

A vítima precisou ser hospitalizada e terá de passar por uma cirurgia de reparação no rosto.

VEJA MAIS

De acordo com a delegada Victoria Lisboa, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), Cabral teve uma crise de ciúmes depois de ver mensagens no celular da namorada.

"Eles estavam em um churrasco, em um momento de confraternização com os amigos, momento em que ele pediu para ver o celular dela", disse a delegada. "Ela mostrou o celular, falou que as mensagens não tinham nada demais - foram palavras dela -, quando ele ficou enciumado", disse a delegada

Igor Cabral, que é estudante e fez carreira como jogador de basquete, subiu até o apartamento da namorada para pegar seus pertences. A vítima subiu também, mas resolveu permanecer no elevador por segurança.

"Ele entrou no elevador e pediu para ela sair. Ela, já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não teriam câmeras para pegar o ato, permaneceu dentro do elevador, momento em que ele a agrediu", descreveu a delegada.

As imagens do elevador flagraram as agressões. Cabral avançou contra a vítima e desferiu mais de 60 socos no rosto da mulher. Ele continuou os golpes mesmo com a mulher no chão. Após o ataque, o agressor foi contido pelos moradores do prédio, que chamaram a polícia na sequência.

Cabral alega que as agressões foram motivadas por um "surto claustrofóbico" e que, antes das agressões, ele teria descoberto uma traição por parte da namorada.

Histórico de violência

Conforme a delegada Victória Lisboa, a vítima relatou em depoimento que Igor Cabral já tinha cometido outras agressões durante o relacionamento, como empurrões, e que o agressor teria incentivado a namorada a tirar a própria vida, quando ela teve demonstrações de intenções suicidas. Não havia nenhuma medida de proteção contra ele, de acordo com a delegada.