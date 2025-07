Vítima de agressão no elevador agradece apoio nas redes sociais

Após ser vítima de violência com mais de 60 socos pelo namorado em um elevador, Juliana Garcia se pronunciou através das redes sociais. O caso ocorreu no último sábado (26) e foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte. O agressor Igor Cabral foi preso preventivamente e será indiciado por tentativa de feminicídio.

Em postagem feita nas redes sociais, Juliana agradeceu o apoio recebido no caso por parte de familiares, amigos e pessoas que se comoveram com o caso. "É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação", disse Juliana.

Ela também confirmou a existência de uma “vaquinha” virtual que está sendo organizada, informando que foi autorizada por ela e que as amigas estão sendo sua rede de apoio.

VEJA MAIS

Crise claustrofóbica

Em depoimento, Igor Cabral, que é ex-jogador de basquete, alegou que sofreu um "surto claustrofóbico" no momento da violência. Ele alegou que a agressão foi desencadeada por um desentendimento com Juliana, que, segundo ele, não abriu o portão e a porta de casa e, em seguida, proferiu xingamentos e rasgou sua camisa dentro do elevador.

A vítima saiu do elevador com o rosto desfigurado e ensanguentado, sendo socorrida por vizinhos. No hospital, Juliana disse aos policiais em um pedaço de papel que o namorado ameaçou sua vida. “Ele disse que iria me matar”, escreveu por não conseguir falar. A vítima teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e deve ser submetida a uma cirurgia.

Ainda no bilhete, a mulher relatou que permaneceu no elevador porque sabia que seria agredida. “Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar”, escreveu.