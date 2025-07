Seleção masculina leva susto, mas vence China de virada e vai à semifinal da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei levou um susto nesta quarta-feira, mas avançou à semifinal da Liga das Nações. Jogando em Ningbo, o time comandado por Bernardinho buscou a virada para superar a anfitriã China por 3 sets a 1, com parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/21, em quase duras horas de partida.

Em jogo tenso, o Brasil abusou dos erros nos dois primeiros sets e sofreu mais do que o esperado numa partida que, ao menos em tese, reunia a melhor e a pior equipe desta fase final da competição. A seleção fez a melhor campanha da fase de grupos, enquanto a China foi apenas a 17ª e penúltima colocada - entrou na fase final apenas por ser a nação anfitriã.

O maior destaque do time nacional em quadra foi Alan, responsável por 26 pontos. Lukas Bergmann contribuiu com 10.

A seleção brasileira avança à semifinal após três anos seguidos nos quais foi eliminado de forma precoce, na fase de quartas de final. O próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Japão e Polônia, que se enfrentarão na quinta. A semifinal será disputada na sexta-feira.

Contra o anfitrião e franco-atirador, a seleção brasileira abriu vantagem rapidamente no placar. Fez 5/1 e parecia se impor naturalmente em quadra. Mas o cenário não se estabeleceu. A China iniciou uma discreta reação, assustou Bernardinho ao virar em 16/14 e iniciou forte disputa na reta final do suado set.

As duas equipes se alternaram na frente do marcador, com set points para ambos os lados. Os chineses foram mais eficientes e venceram por 31/29, após uma longa parcial de 37 minutos.

A dura virada no set inicial abalou o ânimo brasileiro. Erros passaram a se acumular em todos os fundamentos, até mesmo no saque, no qual o time se destacou na primeira fase. Ataques de Alan e Lucarelli eram parados com frequência pelo bloqueio chinês.

O susto, contudo, durou pouco. Aos poucos, Bernardinho ajustou o time, que protagonizou outra reviravolta na partida. Com direito a ponto de saque, mostrando evolução no fundamento ao longo do duelo, o Brasil abriu 21/17 e encaminhou a parcial, empatando o placar.

A boa reação renovou a confiança da equipe nacional. Embalando, o Brasil manteve o ritmo no terceiro set. Chegou a fazer 21/13 antes de vencer a parcial e virar o placar para 2 sets a 1.

A quarta parcial foi marcada pelo equilíbrio nos primeiros pontos, com a China mostrando mais força e disposição para se manter na partida. Os comandados de Bernardinho só conseguiram abrir vantagem na reta final do set, selando a vitória com certa tranquilidade.