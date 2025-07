Números da Série B: Remo é o time que menos perdeu e Paysandu tem a maior sequência invicta

O fim da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2025 também marcou o encerramento do primeiro turno da competição. Remo e Paysandu ocupam posições distintas na tabela, mas ambos apresentam números de destaque.

Na Série B, o Remo é o time com mais empates: são nove, sendo quatro nos últimos cinco jogos. O Leão Azul também é a equipe que menos perdeu até agora, com apenas três derrotas em 19 rodadas, para CRB (2 a 0), Athletico-PR (2 a 1) e Paysandu (1 a 0).

Já o Paysandu tem a maior sequência invicta da competição. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o time soma oito partidas sem perder, com quatro vitórias e quatro empates.

Nas estatísticas individuais, o Remo conta com o artilheiro da Série B. Pedro Rocha lidera isoladamente, com 10 gols em 19 partidas, e também é o jogador com mais participações em gols: 12 no total, somando gols e assistências.

No lado bicolor, Leandro Vilela é o atleta mais advertido da competição. O meia recebeu nove cartões amarelos e um vermelho em 12 partidas. Chegou a ter uma sequência de sete jogos seguidos com cartão e já cumpriu duas suspensões por acúmulo. Após nova série de advertências, ficou novamente fora da 19ª rodada.

O returno já começa na sexta-feira (1) para o Remo, que recebe a Ferroviária no Mangueirão, em Belém. O Paysandu viaja ao Paraná para enfrentar o Athletico-PR. Ambos os jogos terão cobertura em tempo real no portal oliberal.com e narração no Liberal+ no YouTube.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)