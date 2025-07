Jornalista da GloboNews é hostilizada por mulher em loja no Rio de Janeiro

A jornalista Leilane Neubarth, de 66 anos, da GloboNews, relatou ter sido alvo de agressão verbal enquanto fazia compras em uma loja no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (29). A situação foi registrada em vídeo pela própria apresentadora e publicada em sua conta no Instagram.

Segundo Leilane, a abordagem foi repentina. “Estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita. Do nada, esta mulher começou a me agredir e a me xingar”, escreveu a jornalista. Ela afirmou que demorou a reagir e que decidiu gravar parte do episódio com o celular. “Gravei só o final do ataque. Além de agressiva, ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui.”

Em tom reflexivo, Leilane comentou: “Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que ‘o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância’.”

No vídeo, a mulher a confronta com críticas à emissora e aos profissionais que nela trabalham. “Falo sim, vocês repórteres da Globo são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer porque assistia à Rede Globo. Vai botar no jornal?”, diz, ao perceber que está sendo filmada.

Na sequência, a mulher continua: “Queria estar com o cabelo bom hoje, mas vim do hospital. Trabalho para cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acreditam nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!”

Repercussão nas redes

A publicação gerou grande repercussão e manifestações de apoio de colegas jornalistas. Sandra Annenberg escreveu: “Querida, sabemos do trabalho que fazemos e o fazemos com orgulho. [...] Respeito é precioso, e essa cidadã, infelizmente, não sabe o que é isso".

Natuza Nery comentou: “Minha solidariedade, querida Lei". Já Bruno Grubertt afirmou: “Que essa desquerida encontre o amor e aprenda sobre respeito. Você já tem os nossos".

Renata Ceribelli também se solidarizou: “Essa atitude fala sobre ela, não sobre você.” Rodrigo Campos destacou: “Leilane é uma referência no jornalismo! Simples assim.”

A jornalista Daniela Lima ressaltou o papel público da colega: “Você me enche de orgulho. Estar ao seu lado é um presente. Dos maiores que já recebi. Te amo".

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia