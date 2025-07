VÍDEO: Padre é acusado de intolerância religiosa após questionar Orixás em falas sobre Preta Gil

O vídeo de algumas falas do padre Danilo César repercutiu, nesta quarta-feira (30/7), após ele criticar a religião da cantora Preta Gil durante missa na Paróquia Areial, em Campina Grande (PB).

No discurso, o religioso questiona o poder dos orixás e diz que as divindades não foram capazes de "ressuscitar a cantora". “Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, questionou o sacerdote para os fiéis durante a homilia.

Em outro trecho da homilia, Padre Danilo criticou fiéis católicos que pedem “coisas ocultas” e afirmou que gostaria que o “diabo viesse e levasse” essas pessoas. Há outras falas de cunho intolerante às religiões de matriz africana.

A celebração foi removida do canal da Paróquia de Areial no YouTube, mas os trechos polêmicos foram reproduzidos e viralizaram nas redes sociais, provocando reações. A Associação Cultural de Umbanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza emitiram nota de repúdio contra as falas do padre e apontaram racismo religioso.

A cantora Preta Gil tinha religiosidade ligada ao Candomblé e demonstrava devoção a Nossa Senhora Aparecida.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.