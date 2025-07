Mulher morre após passar mal em viagem de ônibus e 26 iPhones foram encontrados colados ao corpo

Uma jovem, de identidade não revelada, de 20 anos, morreu logo após passar mal em um ônibus que fazia uma parada em um restaurante às margens da BR-277, em Guarapuava, na região Central do Paraná, na noite da última terça-feira (29).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem foi encontrada acordada, mas com bastante falta de ar. O atendimento ocorreu ainda dentro do ônibus, onde ela teria apresentado sintomas compatíveis com um quadro pós-crise convulsiva e dificuldade respiratória. Pouco tempo depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes médicas tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas sem sucesso. A jovem morreu dentro do transporte

Durante o atendimento, os socorristas perceberam que a jovem carregava diversos pacotes presos ao corpo, ao abrirem perceberam que se tratava de 26 celulares iPhones. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para apurar a situação, com auxílio de um cão farejador, mas as equipes não encontraram drogas. Na bagagem da mulher, os agentes localizaram algumas garrafas de bebidas, que também foram apreendidas junto aos aparelhos telefônicos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)