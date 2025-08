Cidade oficializa 'morango do amor' como patrimônio cultural imaterial

O famoso “morango do amor” agora é oficialmente patrimônio cultural imaterial de Senador Amaral, no Sul de Minas Gerais. A cidade, que desponta como uma das maiores produtoras da fruta no estado, deu o título ao doce após ele vencer o concurso gastronômico do Festival de Inverno 2025 e viralizar nas redes sociais. Com a medida, o município também iniciou o processo para reconhecimento estadual.

Inspirado na clássica maçã do amor das festas juninas, o doce combina morango fresco, brigadeiro branco à base de leite em pó e uma calda vermelha crocante. Após vencer o concurso gastronômico promovido durante o Festival de Inverno, em junho, o “morango do amor” ganhou status de símbolo da cidade.

A decisão da prefeitura foi anunciada nas redes sociais, com uma publicação destacando o valor simbólico do doce: "O morango que representa amor agora também representa história e orgulho. Este é o reconhecimento que valoriza a cultura e quem planta com o coração", diz o vídeo oficial divulgado pelo município.

O reconhecimento do “morango do amor” foi formalizado após um inventário conduzido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que também protocolou o pedido de tombamento estadual no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). A expectativa é que a decisão do estado saia até o fim de 2025.

"Depois do concurso, o doce virou febre", afirmou o secretario municipal de Turismo e Cultura, Evanil Emiler da Silva.