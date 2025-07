Como fazer o morango do amor? Veja a receita do doce que viralizou nas redes sociais

Uma nova versão da clássica maçã do amor tem viralizado nas redes sociais e despertado a curiosidade de milhares de internautas. Conhecido como "morango do amor", o doce se tornou uma verdadeira febre, com vídeos que somam milhões de visualizações e tutoriais sobre como preparar a receita em casa. O preparo combina morango fresco, brigadeiro branco à base de leite em pó e uma calda vermelha de açúcar que forma uma casquinha crocante.

🍓 O contraste entre o recheio cremoso e a cobertura dura chamou a atenção de usuários no TikTok, Instagram e YouTube, onde o doce se tornou um dos assuntos mais comentados do mês. Dados do Google Trends também indicam que o interesse pelo termo "morango do amor" aumentou significativamente nas primeiras semanas de julho. Se você também ficou com vontade de experimentar essa delícia, confira o passo a passo da receita:

Ingredientes do brigadeiro branco

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

4 colheres (sopa) de leite em pó

1 colher (sopa) rasa de manteiga sem sal

Modo de preparo do brigadeiro

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até que comece a ferver. Depois, continue cozinhando por cerca de 10 minutos ou até atingir o ponto de brigadeiro cremoso. Despeje em um recipiente e deixe esfriar por pelo menos 4 horas.

Após esse tempo, higienize bem os morangos, seque com cuidado e envolva cada um com o brigadeiro, modelando com as mãos.

Ingredientes da calda

2 xícaras (chá) de açúcar

1 e ½ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Modo de preparo da calda

Coloque todos os ingredientes em uma panela e misture bem antes de ligar o fogo. Cozinhe em fogo médio, sem mexer, até a calda atingir o ponto de bala dura (em média 20 minutos). Para verificar o ponto, pingue uma gota da calda em um copo com água fria: se ela endurecer na hora, está pronta.

Com a calda ainda quente, mergulhe rapidamente os morangos já recheados, escorra o excesso e coloque-os sobre papel manteiga ou superfície untada para secar.

